"Geht mir so auf die Eier!" Reus platzt der Kragen

In letzter Minute verspielte Dortmund im Hit gegen Frankfurt den Sieg. Kein Wunder, dass Marco Reus nach dem 2:2 nicht gut zu sprechen war.

Eigentlich war die Frage harmlos. "Nach der Blamage bei Union Berlin (1:3, Anm.) war von fehlender Mentalität die Rede. Fehlt's da immer noch?", wollte "Sky"-Reporter Ecki Heuser von Dortmund-Kapitän Marco Reus wissen.Doch die Antwort hatte es in sich. "Das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße. Ganz ehrlich, also", platzte es aus dem 30-Jährigen heraus. "Jede Woche die selbe Kacke. Das hat nichts mit Mentalität zu tun. Es hat mit dem richtigen Defensivverhalten zu tun. Aber kommt mir jetzt nicht mit Mentalität, bitte! Jetzt ist langsam mal gut. Ok?"Fakt ist: Der BVB vergab mit dem 2:2-Remis gegen Frankfurt erneut wichtige Punkte. Von einer fehlenden Mentalität bei den Schwarz-Gelben will aber auch Trainer Lucien Favre nichts wissen: "Vegessen Sie das! Das hat nichts zu tun mit Mentalität."