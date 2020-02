"Gurkerl" kassiert! Halb England lacht Lazaro aus

Ausgerechnet bei seinem Startelfdebüt für Newcastle kassierte ÖFB-Star Valentino Lazaro ein "Gurkerl", das in einem Gegentor gipfelte. Jetzt wird er in den sozialen Netzwerken mit Spott überhäuft.

57. Minute in der Partie zwischen Arsenal und Newcastle, Bukayo Saka setzt links neben dem Strafraum zum Solo an. Newcastle-Legionär Valentino Lazaro stellt sich dem 18-Jährigen in den Weg, doch der schiebt ihm den Ball einfach mal so durch die Beine, der ÖFB-Teamspieler kann nur noch verdutzt hinterhersehen, wie Nicolas Pepe den Stanglpass von Saka zum 2:0 verwertet.Am Ende setzte es gegen die "Gunners" eine bittere 0:4-Pleite für Lazaro, der angesichts des folgenschweren "Gurkerls" in den sozialen Netzwerken so gar nicht gut weg kommt.Ein Twitter-User meinte gar, dass Lazaros Karriere in England nun bereits offiziell beendet ist.Hier noch ein paar weitere "Schmankerl":