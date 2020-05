"Hamilton geht zu Ferrari, Vettel zu McLaren"

In der Formel 1 dürfte sich nach der Saison das Fahrer-Karussell drehen – und wie! Ex-Teambesitzer Eddie Jordan sagt voraus, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt.

Verkauft Mercedes das Team?

In der Formel 1 kündigt sich ein spektakulärer Cockpit-Wechsel an – zumindest Laut Eddie Jordan. Der ehemalige Teamchef ist sich sicher: "Lewis Hamilton wird zu Ferrari wechseln."Der Brite eroberte mit Mercedes zuletzt drei WM-Titel in Serie. Heuer will sich der 35-Jährige – sofern die Saison doch noch gestartet werden kann – zum insgesamt achten Mal die F1-Krone aufsetzen.Doch dann steht laut Jordan ein Tapetenwechsel ins Haus. Der Grund: Nur noch Ferrari soll künftig bereit sein, sich ein derart hohes Fahrergehalt zu leisten. "Sie wissen, er ist es wert."Der Hamilton-Wechsel hätte natürlich Auswirkungen auf Sebastian Vettel, der noch immer keinen neuen Vertrag in Händen hält. "Er hat meiner Meinung nach keine andere Wahl als aufzuhören oder zu McLaren zu wechseln. Der Zug bei Ferrari ist längst für ihn abgefahren", sagt Jordan.Und Mega-Talent Max Verstappen? "Er wird bei Red Bull bleiben und dort versuchen, Lewis zu schlagen. Das wird aber sehr schwierig."Jordan, der 2005 aus dem Formel-1-Geschäft ausstieg, glaubt zudem, dass es einige Teams bald nicht mehr geben könnte. Allen voran: Mercedes."Die Mercedes-Führung kann gar nicht anders entscheiden. Sie haben alles erreicht, alles gewonnen. Weitere Erfolge können sie unter den gegebenen Umständen nicht mehr vermarkten." Als Motorenhersteller dürften die "Silberpfeile" der Königsklasse jedoch erhalten bleiben.Zukunftsmusik! Aktuell hofft der Renn-Zirkus, endlich in die Saison starten zu können. Die ersten Grand Prix sind am 5. und 12. Juli in Spielberg geplant.