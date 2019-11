"Sieg Heil"-Sager: Jetzt spricht Marco van Basten

Mit einem Nazi-Gruß im Fernsehen sorgte die niederländische Fußball-Ikone Marco van Basten für einen handfesten Skandal. Jetzt äußert er sich zu seinem Sager.

Im holländischen TV-Sender Fox Sports wurde der deutsche Trainer Frank Wormuth zur Leistung seines Teams Heracles Almelo interviewt. Als er verabschiedet wird, hört man im Hintergrund TV-Experte Van Basten aus dem Studio "nicht so gut, Sieg Heil, Pfannkuchen" sagen.Van Basten meinte das offenbar als Scherz über das vermeintlich nicht allzu gute Deutsch von Moderator Hans Kraay. Doch im Netz brach ein Sturm der Entrüstung los. "Es war nicht meine Absicht, die Leute zu schockieren. Ich wollte nur Hans Deutsch 'erklären", meinte Van Basten in einer ersten Reaktion und beurteilte seinen Sager als "fehlgeleiteten Witz".Coach Wormuth schildert den Skandal aus seiner Sicht so: "Ich hatte kurz nach dem Spiel von der Sache nichts mitbekommen, wurde erst nach dem Interview in der Mixed Zone darauf angesprochen. Um Mitternacht hat mich dann Marco van Basten angerufen, um sich bei mir zu entschuldigen. Er hat mir gesagt: 'Sorry, es hat gar nichts mit dir zu tun!'"Weiters erzählt Wormuth: "Ich habe ihm auf Niederländisch geantwortet: 'Ich fühle mich auch gar nicht angesprochen, aber das wird sicher jetzt für etwas Aufregung sorgen.' Ich habe gemerkt, dass es ihm sehr leid getan hat." Ein Sprecher von Fox Sports meint zu dem Vorfall: "Marcos Bemerkung war unangemessen."