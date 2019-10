„Heute" bleibt Nr. 1 unter den Gratis-Tageszeitungen

In ihrer soeben veröffentlichten Studie weist die Medien-Analyse für die Tageszeitung „Heute" 907.000 Leserinnen und Leser aus.

Wie viele Leserinnen und Leser haben die österreichischen Tageszeitungen? Wie viele Kontaktchancen habe ich als Werbetreibender mit meiner Werbeanzeige?Um diese Fragen beantworten zu können, veröffentlicht die Media-Analyse zwei Mal jährlich die Printmedienreichweiten Österreichs. Die Tageszeitungstellt sich seit 2010 diesem harten Test.In ihrer soeben veröffentlichten Studie weist sie für die Tageszeitungnach 901.000 nun 907.000 Leserinnen und Leser aus, das entspricht einer nationalen Reichweite von 12,1%. In der Bundeshauptstadt Wien sind es nach 461.000 nun 464.000 Leserinnen und Leser (Alle Entwicklungen sind statistisch nicht signifikant). Damit konnte die Nummer-1-Position unter den Gratis-Tageszeitungen überzeugend bestätigt werden.Hier die Ergebnisse der Tageszeitungim Detail (Leser pro Ausgabe):National: 907.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 12,1 %Wien: 464.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 29,1 %Niederösterreich: 263.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 18,4 %Oberösterreich: 123.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 9,9 %Burgenland: 24.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 9,4 %Neben den täglichen Lesern wird auch der sogenannte weiteste Leserkreis (WLK) erhoben, also jene Leserschaft, die eine Tageszeitung zumindest wöchentlich liest.• National sind dies 1.863.000 Österreicher, das entspricht einer Reichweite von 24,8 %• In Wien wird811.000-mal zumindest wöchentlich gelesen, das entspricht einer Reichweite von 50.7 %„Wir möchten uns bei all unseren Leserinnen und Lesern bedanken. Über 1,8 Millionen Leserinnen und Leser in Österreich (zumindest wöchentlich) – allein für Wien sind es 811.000 – das entspricht einer Reichweite von 50,7%. Das bedeutet, dass jeder zweite Wienermindestens einmal pro Woche liest – das ist ein sehr großer Erfolg", freuen sich Herausgeberin Dr. Eva Dichand, Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Chefredakteur Dr. Christian Nusser unisono, „damit wirdals beliebteste Gratis-Tageszeitung mehr als bestätigt."