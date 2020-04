"Ich stelle mir vor, beim Sex benutzt zu werden!"

Dimitri onaniert zu homosexuell-masochistischen Fantasien. Nun möchte er Sex haben mit einer Frau. Kann das gut gehen?

Ich habe schon seit meiner Kindheit die Fantasie, von einem Mann sexuell benutzt zu werden. Seit meiner Jugend ist auch meine Selbstbefriedigung auf diesem Gedanken aufgebaut. Und vor einiger Zeit habe ich es auch wirklich ausgelebt. Dies hat mir jedoch nur begrenzt gefallen.Dennoch hege ich diese Fantasie weiterhin und beim Wichsen bringt sie mich jeweils sehr schnell zum Höhepunkt. Jetzt habe ich die erste ernsthafte Beziehung mit einer Frau in Aussicht und frage mich, ob ich beim Sex mit ihr überhaupt zum Höhepunkt werde kommen können.Denn wenn ich Heteropornos und Bilder anschaue oder mir im Kopfkino Sex mit einer Frau vorstelle, klappt es nicht. Ich falle dann immer wieder in die alte Männerfantasie zurück. Wie könnte ich das ändern? Emotional fühle ich mich ausschließlich von Frauen angezogen und kann mir nur eine Liebesbeziehung mit einer Frau vorstellen.Lieber DimitriSexuelle Phantasien, der Konsum von pornografischen Bildern und Filmen oder sexuelle Handlungen für sich allein genommen lassen keinen eindeutigen Rückschluss auf die sexuelle Orientierung eines Menschen zu. Denn homo- oder heterosexuell zu sein, beinhaltet weit mehr als nur die sexuelle Vorliebe für ein Geschlecht.Sie hat Auswirkungen auf das gesamte Sein, auf das Denken, die Haltung und alle Lebensäußerungen eines Menschen. Zentral ist letztlich, von wem man sich erotisch angezogen fühlt – also, in wen man sich verliebt und mit wem man eine Liebesbeziehung leben will. Sonst könnten asexuelle Menschen ja auch keine sexuelle Orientierung haben.Letztlich geht es auch beim Sex nicht primär darum, sich möglichst schnell und eindeutig festzulegen, sondern auf dem Weg herauszufinden, was man gerne mag. Schön deshalb, dass es dir gelungen ist, dich entspannt auf die Fantasien einzulassen, und du dir erlauben kannst, damit zu experimentieren, ohne gleich der Sorge zu verfallen, du könntest schwul sein.Dass du, nachdem du dich so lange Zeit ausschließlich mit dieser bestimmten Fantasie auseinandergesetzt und beim Onanieren zum Höhepunkt gebracht hast, nun nicht einfach den Schalter umlegen und sofort mit einer anderen Vorstellung das Gleiche erleben kannst, scheint mir logisch.Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass du lernen wirst, dich auch mit anderen Reizen und Fantasien zu erregen und zum Orgasmus zu kommen. Ich denke daher, du darfst dich entspannt zurücklehnen und auf das freuen, was alles noch auf dich zukommen wird, wenn du das erste Mal mit dieser Frau Sex hast.Der Umstand, dass du einem Menschen real begegnen und einen echten Körper erleben wirst, verändert die Umstände bereits radikal. Und die Berührungen ihrer Hand oder die Verschmelzung mit ihrem Körper werden dich in gänzlich andere Wahrnehmungswelten katapultieren. Probiers aus! Und wenn es – entgegen meinen Erwartungen – nicht klappen sollte, meldest du dich einfach wieder und wir schauen weiter. Viel Spaß!Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at (wer)