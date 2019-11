"Ich weiß nicht, ob meine Kinder mich noch kennen"

Wenn Sturm verliert, sehen wir meistens einen genervten Nestor El Maestro. Wenn die Grazer aber gewinnen, rennt der Schmäh beim Trainer. So auch nach dem 3:1 gegen Hartberg.

"Jetzt machen wir ein paar Tage Pause, dann geht's wieder weiter. Ich werde nach Wien fahren und schauen, ob mich meine Kinder noch erkennen", schmunzelte El Maestro ins Sky-Mikrophon.Er lobte die Leistung seiner Truppe: "Das hat so ausgeschaut, wie ein Sturm Graz, das zu Hause spielt und gewinnen will."Für seinen Knipser Kiril Despodov gab es auch ein Plus ins Mitteilungsheft: "Er hat es sich so verdient. Er ist sehr stark, schade, dass sein Freistoß an der Latte gelandet ist, er hätte sich drei Tore verdient gehabt."Despodov selbst freute sich auch: "Ich liebe es hier! Wenn man ein Tor macht, zucken die Leute komplett aus, das ist genial!"