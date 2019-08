"Ja gesagt!" Ski-Queen Lindsey Vonn wird heiraten

Bei Lindsey Vonn läuten bald die Hochzeitsglocken. Die im Februar zurückgetretene Skirennläuferin und der kanadische Eishockey-Crack P. K. Subban haben sich verlobt. Der 30-Jährige hielt um die Hand der 34-Jährigen an.

"Ich habe JA gesagt! Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit diesem Mann zu verbringen", schrieb die 34-Jährige auf Instagram."Ihr könnt ihm jetzt nicht mehr schreiben oder ihn anrufen, Ladys. Er ist meins", schmunzelte die US-Amerikanerin in einem geposteten Video.Vonn hatte den 30-jährigen Verteidiger der New Jersey Devils 2017 kennengelernt. In einem zu Ehren der Verlobung von der NHL auf Twitter geposteten Video erzählt der Eishockey-Crack, wie er die 82-fache Weltcupsiegerin kennengelernt hatte.(wem)