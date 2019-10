Nach 13 Jahren Ehe hat Max eine andere Frau kennengelernt und gleich sein Herz an sie verloren.

Ich bin seit 13 Jahren verheiratet. Seit der Geburt unseres zweiten Kindes hat meine Frau keine Lust mehr auf Sex. Da ich diesen aber brauchte, traf ich mich dafür mit Escort-Damen. Dabei hatte ich nie ein gutes Gefühl und der Sex war auch nicht sonderlich gut, da ich gefühlsmäßig etwas Verbotenes tat. Vor knapp zwei Jahren lernte ich dann eine verheiratete Mutter kennen. Wir vereinbarten Sex, haben uns aber ineinander verliebt.Ich habe mir bereits Gedanken darüber gemacht, meine Frau zu verlassen, aber ich will meine Kinder nicht verlieren. Meine neue Liebe denkt, dass zwischen mir und meiner Frau nichts mehr läuft und wünscht sich darum eine Zukunft mit mir. Aber wenn meine Frau Sex will, weise ich sie nicht ab, da sie sonst misstrauisch werden könnte. Ich liebe die andere Frau wirklich. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob ich meine Frau auch noch liebe.Kann man zwei Menschen gleichzeitig lieben? Wie kann ich eine Entscheidung für eine Frau treffen? Ich traue mich nicht, die Affäre zu beenden, weil ich befürchte, dass sie sich an mir rächen wird und ich dadurch meine Familie verliere. Klar ist, dass keine der beiden Frauen mich mit der anderen teilen würde. Daher lasse ich sie beide im Glauben, dass jede die Einzige für mich ist. Was soll ich tun?Lieber MaxLiebe ist wohl das am häufigsten missbrauchte Wort. Beliebig wird es für jeden erdenklichen Zweck benutzt. In den Religionen ist die Rede von der bedingungslosen Liebe der Schöpfung für die Kreatur und von der Nächstenliebe. Diese wird auch von Hilfswerken ins Feld geführt, wenn es darum geht, Geld für die Ärmsten und Bedürftigsten dieser Welt zu sammeln.Im sozialen Kontext reicht das Spektrum grob gesehen von der Liebe oder der Sympathie, die man Kollegen und Freunden entgegenbringt, über die für Verwandte bis hin zu der für die engsten Familienangehörigen – also die Liebe für die Kinder und den Partner oder die Partnerin. Letztere wird auch als "romantische" Liebe bezeichnet.Und schließlich gibt es auch noch Formen der Liebe für Pflanzen und Tiere, für Literatur, Musik, alle Arten von Objekten und Eigenschaften, für Orte, Tätigkeiten und Umstände. Kein Wunder, dass immer wieder Verwirrung entsteht, wenn es um eine angemessene Verwendung oder eine verbindliche Definition des Begriffs geht.Ich persönlich finde, dass man mehrere Menschen lieben kann. Jedoch bedeutet das nicht, mit allen auch das Gleiche zu tun. Ich kann dir aber keinen objektiven Maßstab präsentieren, anhand dessen du herausfinden kannst, ob dies auch für dich gilt. Du musst daher selber erforschen, welche Kriterien du deinem Entscheid zugrunde legen willst.Was sich für mich persönlich sicher gegenseitig ausschließt, ist Liebe und Lügen. Ich bin überzeugt, dass Liebe auf Ehrlichkeit beruht – mir selber und anderen Menschen gegenüber. Mir Vorteile zu verschaffen, indem ich jemandem Tatsachen verschweige, ist daher keine Option. Ebenso wenig, wie dem Teil in mir die Führung zu überlassen, der mutlos und feige ist.Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at