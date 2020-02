"Körper zwingt mich!" ÖSV-Star beendet Saison

Erst ein langwieriger Magen-Darm-Infekt, dann die Grippe – der Nordische Kombinierer Bernhard Gruber muss die Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden.

Bereits kurz vor dem Winter litt der 37-jährige Salzburger an einer hartnäckigen Magen-Darm Infektion, die ihn über ein Monat lang im Training stark beeinträchtigte. Er verpasste den Weltcupauftakt, stieg erst eine Woche später ins Wettkampfgeschehen ein.In den darauffolgenden Wettkämpfen kam er nie wirklich auf Touren und blieb hinter seinen Erwartungen und seinem Leistungspotential zurück. Um wieder richtig fit zu werden, lies der zweifache Familienvater das Nordic Combined Triple in Seefeld aus. Vergangene Woche fesselte ihn dann zusätzlich noch eine Grippe ans Bett – Grund genug für Gruber, die Saison vorzeitig zu beenden."Man kann es eigentlich nicht schlimmer erwischen, so viel Pech, wie ich dieses Jahr mit Krankheit und Infekten hatte", hadert der Weltmeister von 2015 auf der Großschanze."Ich wäre irrsinnig gerne bei den nächsten Wettkämpfen dabei, mein Körper zwingt mich aber, die Saison vorzeitig zu beenden. Nachdem mich die Auswirkungen der Magen-Darm Infektion noch bis vor kurzem beeinträchtigt hatten und ich eigentlich die gesamte Saison über nicht wirklich leistungsfähig war, erwischte ich vergangene Woche noch die Grippe. Das ist definitiv zu viel, an Training und an Wettkämpfe ist derzeit nicht zu denken."