"Zelda: Link's Awakening" für Switch gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x die Standard Edition und 1 x die Special Edition von "The Legend of Zelda: Link's Awakening" für die Nintendo Switch.

Vor 26 Jahren erschien The Legend of Zelda: Link's Awakening zum ersten Mal – damals für den legendären Game Boy. Jetzt kommt das Spiel in neuem Gewand auf Nintendo Switch.Auf einer Seereise gerät Link in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird am Strand der Insel Cocolint angespült. Um nach Hause zurückzukehren, muss er herausfordernde Dungeons meistern und furchteinflößende Monster besiegen.Die neue Version des Spieleklassikers greift viele Elemente auf, die bereits den Game Boy-Titel unverwechselbar machten – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platformers oder auch die Auftritte von Charakteren, die eigentlich nicht zur Zelda-Serie gehören.verlost zwei Exemplare des Games für Nintendo Switch als Standard Edition sowie eine Limited Edition. Diese enthält neben dem Spiel ein Steelbook und ein Artbook.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du dein Zelda-Wissen unter Beweis stellen. Wenn du mindestens sieben Fragen richtig beantwortest, erhältst du am Ende des Quizzes das korrekte Losungswort.