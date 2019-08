"Mein Sohn wollte mich nicht erstechen"

Rene R. muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht verantworten: Der Wiener soll mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen haben. Sein Vater verteidigt ihn im Interview.

Seit vier Monaten sitzt Rene R. in U-Haft. Für seinen Vater Adi unerträglich – und das, obwohl ihn sein eigener Sohn Anfang Februar mit einem Küchenmesser attackiert hat. "Er ist ein guter Bub und hat uns nicht absichtlich verletzt", klagt der 73-Jährige nun im-Interview.Monatelang hätte sein Sohn über starke Augenschmerzen geklagt. "Ich habe ihn öfters ins Spital gebracht, aber statt einer richtigen Diagnose und Behandlung bekam er immer nur Schmerztabletten", erzählte Adi. So auch am Tag der Bluttat. Der 48-Jährige, der bei einem staatlichen Betrieb tätig war, beklagte sich wieder einmal bei seinen Eltern. "Er sagte, dass er mit den Schmerzen nicht mehr leben könne. Ich sah meinem Sohn in die Augen und erkannte ihn nicht mehr."Als der Angeklagte dann aus der Wohnung seiner Eltern stürmen wollte, stellte Adi sich ihm in den Weg. Die fatalen Folgen: Rene R. griff zu einem Küchenmesser und stach seinem Vater in die Brust – traf dabei die Lunge. Seiner Mutter fügte er Schnittwunden zu. "Wir hatten Angst, dass er sich selbst etwas antut, und haben versucht, ihm das Messer wegzunehmen." Dabei soll es laut Adi zu den Verletzungen gekommen sein."Mein Sohn war immer gut zu uns und hat sich um uns gekümmert. Von ihm kam nie ein lautes Wort. Er hat uns sogar finanziell unterstützt", beteuert der Pensionist. Sein Wunsch: "Mein Kind soll in eine Einrichtung kommen, wo es endlich behandelt wird."(adu)