"Mein Vater wollte mich töten, weil ich schwul bin"

Als der Vater von Seran M.* merkt, dass sein Sohn homosexuell ist, dreht er durch. Er geht mit dem Messer auf den 17-Jährigen los – dieser überlebt mit Glück.

Vater attackiert schwulen Sohn

Seran M.* erwachte mit einem Messer am Hals. Sein Vater hielt die Klinge in der Hand, während er mit großen Augen seinen 17-jährigen Sohn anstarrte. "Er schrie 'Du bist schwul?, du bist schwul?' und zog die Klinge über meinen Hals", erzählt der Schweizer 20 Minuten.M. überlebt den Angriff seines Vaters nur mit Glück. Der zierliche junge Mann wehrt sich mit Händen und Füssen gegen die Attacke, ihm gelingt die Flucht über den Balkon, Nachbarn alarmieren schließlich Ambulanz und Polizei. Mit schweren Schnittverletzungen am Hals und am Oberkörper wird der Erstlehrjahrstift ins Inselspital in Bern geflogen. "Die Halsschlagader hatte er zum Glück knapp verfehlt, die Luftröhre wurde jedoch arg verletzt. Ich musste ins künstliche Koma verlegt werden."Seither sind über sechs Monate vergangen und M. führt nun ein neues, zweites Leben. Der 17-Jährige wohnt jetzt alleine, an einem neuen Ort im Kanton Bern. Doch an den Vorfall wird er täglich durch die Narben an Hals, Brust, Rücken und Armen erinnerhalb. "Ich sehe sie im Spiegel oder wenn ich Selfies und Snaps mache. Sie werden mich für den Rest meines Lebens begleiten", so M.M.s Narben sind über den ganzen Körper verteilt:Seran M. wuchs in einem ländlichen Teil des Kantons Bern auf und ist, wie der Rest seiner Familie, irakischstämmig. "Ich habe meine Homosexualität immer vor meiner Familie versteckt." Warum sein Vater, ein gläubiger Moslem, ausgerechnet an jenem Morgen auf ihn losging, weiß M. nicht.Trotz den Narben gehe es ihm heute gut: "Ich bin jetzt ein freierer Mensch als vor dem Zwischenfall." Außerdem nehme er seit kurzem auch professionelle Hilfe in Anspruch – damit auch die seelischen Narben verheilen.Dennoch wird M.s Leben nie mehr dasselbe sein. Der Vater wurde von den Behörden in Gewahrsam genommen, die Kapo bestätigt dies. Das Verhältnis zur Familie ist seither schwierig. "Meine Mutter schämt sich dafür, was geschehen ist." M. hat jedoch genug davon, sich zu schämen: "Ich habe mich lange genug versteckt, damit ist jetzt Schluss." Aus diesem Grund veröffentlicht er seine Geschichte und seine Fotos auf Instagram.Er habe nicht nur positive Reaktionen erfahren: "Manche sagten, ich sei krank, weil ich homo sei, oder ‹Du bist schwul, du hast das verdient›". M. findet, es brauche dringend eine Umdenken in der Gesellschaft. "Wir haben 2019 und mein Vater wollte mich töten, weil ich auf Männer stehe. Ich kann das einfach nicht akzeptieren." Außerdem wolle er auch andere Homosexuelle, die einen muslimischen oder islamischen Hintergrund hätten, ermutigen: "Holt euch Hilfe, wenn ihr euch outen wollt." Das Wichtigste sei aber, sich nicht von der Familie unterdrücken zu lassen.