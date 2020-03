Unterbrechungs-Angebot für Frankfurt-Coach Hütter

Hass-Plakate und Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und den DFB haben in den letzten Tagen für Unverständnis in Deutschland gesorgt. Die Fans von Eintracht Frankfurt bewiesen mit einem Transparent aber Humor.

Schon vor dem Viertelfinal-Duell im DFB-Pokal gegen Werder Bremen hatte die Frankfurter Kurve ein großes Banner aufgehängt.Der Wortlaut: "Adi, melde dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst." Damit spielten die Eintracht-Fans auf das Gastspiel von Bayern München in Hoffenheim an. Am Samstag war die Partie nach Beschimpfungen gegen Hopp zwei Mal unterbrochen worden, stand am Rande des Abbruchs.In Frankfurt hatte das launige Plakat für Schmunzeln bei den Verantwortlichen und Zuschauern gesorgt. Der Diskussion mit Humor zu begegnen, ist wohl die richtige Antwort. Auch wenn Hass nicht ins Lächerliche gezogen werden sollte.