Lidl stellt eigenen veganen Burger vor

(Vegane) Burger-Fans aufgepasst: Ab dem 1. August bietet der Discounter Lidl nun dauerhaft eigene fleischlose Burgerpatties im Sortiment an.

Nach dem Hype um die veganen Burgerpatties des US-amerikanischen Herstellers "Beyond Burger" wagt Lidl nun selbst den Vorstoß:Unter der Eigenmarke "Next Level Meat" bringt der Discounter ab 1. August nun eigene vegane Burgerpatties auf den deutschen Markt.Hergestellt werden die Patties aus Gemüse, Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiß sowie Rote-Beete-Saft. Eine Zweierpackung soll 2,99 Euro kosten.Ob und wann es die veganen Burger von Lidl auch in österreichischen Supermärkten geben wird, ist vorerst noch nicht bekannt. (wil)