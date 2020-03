"Quarantäne"-Rezepte aus dem Wiener Adlerhof

Die Wirtshaus-Legende musste auf des Shutdown kurz nach der Wiedereröffnung schon wieder schließen. Avancierte in innerhalb von einem Monat aber zum Lokal-Superstar.

Blunzen & Rösti

Krabben Remoulade à la Adlerhof

Erst im Februar eröffnete die Wirtshaus-Legende in der Wiener Burggasse 51 in neuem Gewand seine Türen und avancierte sofort zum Hotspot für Genießer - und Influencer. Jetzt bleiben sie aufgrund des grassierenden Coronavirus vorerst wieder geschlossen. In der Zwischenzeit haben uns die Betreiber Manuel Köpf und Andreas Knünz zwei Rezepte verraten, die sich hervorragend nachkochen lassen und uns mit Vorfreude auf die erneute Eröffnung erfüllen:(4 Portionen)6 Stk. mehlige Kartoffeln2 Stk. Granny Smith ÄpfelBlunzen (Empfehlung: 3-4 Scheiben zu je 1 cm pro Person)frischer Krenfrischer Baby SpinatWachauer Laberl (täglich frisch erhältlich im Adlerhof)Salz & PfefferDie Kartoffeln mit der Schale bissfest kochen. Anschließend abseihen, lauwarm schälen und grob reiben. Adlerhof Geheimtipp: Die Wachauer Laberl vorab dünn schneiden und in Butter anrösten, für noch mehr „Crunch" in Form von kleinen „Chips" unter die Kartoffel-Rösti Masse mischen. Im Anschluss die Masse leicht salzen und zu Rösti formen.In der Zwischenzeit Blunzen und Äpfel ebenfalls in gleich große Scheiben schneiden. Im Anschluss Rösti, Blunzen- & Apfel-Scheiben anbraten. Parallel dazu den frischen Baby Spinat in Rapsöl knusprig frittieren.Zum Anrichten alle Zutaten der Reihe nach zu einem Turm formen. Mit frisch geriebenem Kren und dem crispy Baby Spinat garnieren. Wer möchte, kann eine Scheibe getoastetes Wachauer Laberl als untere Basis für den Turm verwenden.(4 Portionen)250 g frisches Krabbenfleisch1 bissfest gekochte Karotte, würfelig geschnitten1 bissfest gekochte Zucchini, würfelig geschnitten5 EL Mayonnaise2 EL Zitronensaft1 Bund Radieschenfrische Dillegrobes Meersalz & PfefferDas Krabbenfleisch, das würfelig geschnittene Gemüse, die Mayonnaise und den Zitronensaft miteinander vermengen, mit Salz, Pfeffer und Dille abschmecken.Die Radieschen fein hobeln und wie eine Blüte, aufgefächert auf der Krabben Remoulade platzieren. Zum Schluss noch mit einem Hauch frischer Dille und grobem Meersalz dekorieren.