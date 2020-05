"Rambo" hat ab Sommer eine neue Mission

Torhüter Ramazan Özcan spielte zehnmal für Österreich, zuletzt gab er beim deutschen Bundesligisten Leverkusen den Backup-Goalie. Mit 35 Jahren hat "Rambo" allerdings eine neue Aufgabe vor der Brust.

2008 kehrte Ramazan Özcan seiner Vorarlberger Heimat den Rücken, um im Ausland sein Glück zu finden. Nach Stationen bei Hoffenheim, Besiktas und Ingolstadt stand der Torhüter seit 2016 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.Im Sommer läuft das Arbeitspapier des 35-Jährigen, der auch zehnmal in die österreichische Nationalmannschaft einberufen wurde, allerdings aus. "Rambo", so sein Spitzname, wird der Werkself allerdings erhalten bleiben – er wird sich ab dem Sommer um die größten Goalie-Talente der Leverkusner kümmern, für ihre Ausbildung zuständig sein.Bei Leverkusen war Özcan zuletzt hinter Stammkeeper Lukas Hradecky und Ersatztorwart Niklas Lomb nur noch die Nummer drei im Tor, sein letztes Pflichtspiel absolvierte er im vergangenen Sommer in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Alemania Aachen.