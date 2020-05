'Schlimmst möglicher' Song bei Besuch in Maskenfabrik

US-Präsident Trump besucht in Phoenix, Arizona, eine Maskenfabrik. Während der Tour durch die Produktionshalle läuft im Radio ein Lied, das Trumps Corona-Politik unfreiwillig ironisch überhöht.

Trump in Maskenfabrik

US-Präsident Donald Trump besuchte die Maskenfabrik Honeywell in Phoenix, Arizona. Schilder in der Produktionshalle, die zum Maskentragen auffordern, ignorierten er und seine Begleiter. Sie setzten statt dessen Schutzbrillen auf.Während seiner Tour schaute sich der Präsident die Herstellung der N95-Masken genau an, es wurde demonstriert und ausgeführt – während im Hintergrund ein Radio "Live and Let Die" von Guns N'Roses spielte. Das sei der wohl "schlimmst mögliche Song" für diesen Besuch gewesen, bemerkten einige Medien an, zumal "Leben und sterben lassen" derzeit unfreiwillig an die nach wie vor stark steigenden Corona-Fall- und -Todeszahlen in den USA erinnerten.Trump hatte in seiner Rede vor Ort die Notwendigkeit einer schnellen Wiedereröffnung der US-Wirtschaft gefordert – trotz des Virus. Außerdem prüft die Regierung bereits die Auflösung der ranghoch besetzten Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. Dies sei ein Zeichen des "enormen Fortschritts" im Kampf gegen das neuartige Coronavirus, sagte Vizepräsident Mike Pence.