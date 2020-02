"Schwierige Lage!" Austria sucht dringend Investoren

Die Wiener Austria hielt am Dienstag in der Generali-Arena ihre jährliche, ordentliche Hauptversammlung ab. Präsident Frank Hensel gab dabei Einblicke in die angespannte finanzielle Situation.

"Es ist kein Geheimnis, dass die Austria sportlich und wirtschaftlich in einer schwierigen Situation ist. Wir müssen deshalb neue Einnahmen gewinnen und neue Ideen entwickeln", wird der Austria-Boss in einer Vereinsaussendung zitiert.Die neue Generali-Arena bringt Probleme mit sich: "Wir sind stolz auf unser neues Stadion, aber es hat uns auch an die Grenzen unserer finanziellen Möglichkeiten gebracht."Damit die Austria wieder zum sportlichen Höhenflug ansetzen kann, wird dringend nach einem Geldgeber gesucht: "Wir suchen einen strategischen Investor, der uns auch im sportlichen Bereich weiterbringen muss. Aufgrund der zu erwartenden zukünftigen Rahmenbedingungen im europäischen Fußball gehen wir davon aus, dass wir einen strategischen Investor brauchen, um langfristig regelmäßig im europäischen Fußball reüssieren zu können", so Hensel.Mit der sportlichen Ausrichtung ist der Veilchen-Präsident zufrieden: "Wir haben in den letzten Monaten konsequent auf die Jugend gesetzt und werden diesen Weg weitergehen."Auch Sportvorstand Peter Stöger will den eingeschlagenen Weg fortsetzen: "Der Zugang ist, dass wir einige Führungsspieler haben, die das Korsett bilden und ansonsten viele junge Spieler forcieren, die viel Potenzial haben und weitere Schritte in ihrer Karriere machen wollen.""Unser Signal ist: Wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ihre Leistungen abrufen, haben sie eine Chance, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren. Wir sehen, dass wir in jedem Jahrgang förderungswürdige Jungs haben, die das Potenzial haben, in der Bundesliga zu bestehen - diese Spieler müssen wir fördern und fordern", erklärt Stöger die Ausrichtung der nächsten Jahre.