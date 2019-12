"Torjäger" Hinteregger rüttelt seine Stürmer wach

Martin Hinteregger hält bei fünf Saisontreffern – und lässt damit seine Offensiv-Kollegen bei Eintracht Frankfurt alt aussehen.

Abwehrchef und Torjäger in einem – das ist Martin Hinteregger. Fünf Treffer und einen Assist verbuchte der Österreicher in dieser Saison bereits für Frankfurt. In der internen Schützenliste ist er damit Zweiter – besser als die Stürmer Bas Dost und Andre Silva (je drei Tore). Kein anderer Verteidiger in einer "Top-5-Liga" hat aktuell eine bessere Bilanz aufzuweisen als der ÖFB-Legionär.Auch beim 2:2 gegen Hertha musste "Hinti" vorne aushelfen, erzielte ein Goal selbst und bereitete den Ausgleich vor.Die Freude darüber fiel schaumgebremst aus. Denn der 27-Jährige nimmt seine Offensiv-Kollegen in die Pflicht. "Es wird Zeit, dass wir aus dem Strafraum heraus die Durchschlagskraft wieder finden und Tore machen. Die Chancen sind ja vorhanden, aber vorne fehlt zurzeit das gewisse Etwas." Seine Hoffnung: "Vielleicht geht bald der Knopf auf."Coach Adi Hütter sieht es wie Hinteregger, der es zum vierten Mal in die "Elf des Tages" schaffte. "Unsere Stürmer müssen versuchen, wieder zu treffen. Sie arbeiten hart im Training, doch im Spiel kommen sie zurzeit nicht richtig zum Abschluss."Die nächste Gelegenheit: Am Donnerstag in der Europa League gegen Vitoria Guimaraes. Frankfurt benötigt einen Sieg, um aus eigener Kraft den Aufstieg zu fixieren.