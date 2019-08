Vor 22 ' "Überrascht? Das sind nur die Schweizer"

LASK-Coach Valerien Ismael Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Der LASK hat am Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation einen sensationellen 2:1-Erfolg über den FC Basel gefeiert. Das überraschte vor allem Coach Valerien Ismael nicht.

Vor dem Duell mit dem von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreuten Schweizer Vizemeister stand der Sieger für viele Eidgenossen bereits fest. Die Linzer wurden als einfaches Los bezeichnet, Rapids Ex-Sportdirektor Fredy Bickel hatte den Stahlstädtern etwa keine Chance gegeben.



Umso größer waren der Jubel und die Genugtuung nach dem Spiel bei den Linzern. Coach Ismael konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Ich bin nicht überrascht. Überrascht sind nur die Schweizer. Das war gar nicht so schlecht für eine Mannschaft, die ja nichts kann", so der Franzose im ORFin Richtung der Schweizer Medien.



Ismael strich die Leistung seiner Mannschaft hervor. "Kompliment an das Team. Wir waren unserer Linie immer treu, sind immer nachgegangen, haben immer versucht, den Gegner unter Druck zu setzen." Im zweiten Durchgang hatte man dann dem Tempo Tribut zollen müssen, spielte Basel seine Klasse aus. "Man kann hier in Basel nicht alles verteidigen."



Der Linzer Coach brennt bereits auf das Rückspiel am 13. August auf der Linzer Gugl. "Jetzt müssen wir uns erholen, dann wieder so einen Fight abliefern. Nur diesmal haben wir unsere Fans im Rücken."



(wem)