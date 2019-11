"Verdächtige Situation": Großeinsatz in Amsterdam

Am Flughafen in Amsterdam gibt es derzeit einen Großeinsatz der Polizei aufgrund einer "verdächtigen Situation".

Teilbereich geräumt

Passagiere und Besatzung sicher von Bord gebracht

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurde ein Großalarm ausgelöst. Laut niederländischer Grenzpolizei handelt es sich um eine "verdächtige Situation" in einem Flugzeug auf dem Flughafen Amsterdam-Schiphol.Nähere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Laut Medienberichten sind auch Rettungsdienste ausgerückt. Ein Teilbereich des Flughafens wurde geräumt.Nach ersten Informationen des "Algemeen Dagblad" ist ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber seien unterwegs. Im niederländischen Radio wurde unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, dass es möglicherweise um eine Entführung gehe.Die Maschine der Airline Air Europa sollte gegen 19 Uhr nach Madrid fliegen. Der Fernsehsender NOS berichtete, der Pilot habe während des Boardings den Alarm ausgelöst. 27 Passagiere waren an Bord. Gemeinsam mit der Besatzung seien sie mittlerweile sicher von Bord gebracht worden, teilte die niederländische Grenzpolizei mit.Der Flughafen in Amsterdam ist nach dem Londoner Flughafen Heathrow und dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle der drittgrößte in Europa.