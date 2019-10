"Wer ist das?" Ribery lacht über seine Figur in "FIFA"

Die Fußball-Simulation "FIFA" wird von Jahr zu Jahr realistischer. Nur bei Franck Ribery hatten die Entwickler des Kultspiels wohl ein Goldsteak auf den Augen.

Nach seiner Aussortierung beim FC Bayern München erlebt Franck Ribery bei der Fiorentina in Italiens Serie A aktuell seinen zweiten Frühling. Der 36-Jährige wurde aufgrund seiner herausragenden Leistungen erst kürzlich zum "Spieler des Monats" gekürt.Kein Wunder, dass die Laune des Franzosen prächtig ist – und nicht einmal ein "Fail" in der Fußball-Simulation "FIFA 20" kann ihm diese verhageln. Dort sieht Ribery nämlich so gar nicht wie Ribery aus, wie er selbst feststellen musste."Ich habe neulich mit meinen Kindern FIFA 20 gespielt. Hey, EA Sports FIFA, wer ist dieser Typ?", fragt er den Spieleentwickler via Twitter. Dazu postete er ein Foto von der Figur, die ihn angeblich darstellen soll – aber dummerweise in keinster Weise so aussieht wie er. Peinlich für "EA Sports", das sich auf den späten Wechsel von Ribery nach Florenz rausredet und die Nachreichung einer originalgetreuen Spielfigur ankündigt.Ribery ist auch nicht der einzige Fußball-Profi, der mit seinem Charakter in "FIFA 20" nicht glücklich ist. Arsenal-Torjäger Pierre-Emerick Aubaymeyang wunderte sich auf Twitter über seine Werte, Dortmunds Überflieger Jordan Sancho störte sich an seinen Passwerten und einem fehlenden Tattoo.