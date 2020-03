1:0! Bayern werfen Schalke aus dem DFB-Pokal

Fünfter Sieg in Folge für die Bayern! Der deutsche Meister setzte sich mit ÖFB-Ass David Alaba am Dienstag im Viertelfinale des DFB Pokals mit 1:0 gegen Schalke 04 durch.

Dabei hatten die Schalker, angetrieben von den ÖFB-Legionären Alessandro Schöpf und Kapitän Guido Burgstaller, die bessere Anfangsphase erwischt. Schöpf fehlten in der fünften Minute bei einem gefühlvollen Schlenzer nur Zentimeter. Burgstaller grätschte eine Hereingabe seines Landsmanns in der 13. Minute nur an die Latte. Die vermeintliche "königsblaue" Führung durch den ehemaligen ÖFB-Stürmer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (20.).Ein Weckruf für die Münchner, die mit 80 Prozent Ballbesitz das Spiel dominierten. Benjamin Pavard prüfte in der 22. Minute Schalke-Keeper Markus Schubert, der parieren konnte. In der 39. Minute konnte der "Knappen"-Schlussmann ein Eigentor von Jean-Clair Todibo verhindern.Eine Minute später war der Ball dann im Tor. Die zu kurze Kopfball-Abwehr von Burgstaller hämmerte Joshua Kimmich halbvolley ins lange Eck – die hochverdiente 1:0-Führung für die Bayern.Und die Münchner legten nach dem Seitenwechsel noch einen Zahn zu. Beinahe powerplay-artig schnürte der Rekordmeister den Gegner ein. Philippe Coutinho verpasste mit einem Lattentreffer (62.) die Entscheidung. Serge Gnabry knallte den Ball in der 79. Minute ins Außennetz.So lauerten die Schalker auf Konterchancen. Und hatten in der 65. Minute die Chance zum Ausgleich. Doch Benito Raman brachte den Stanglpass nicht an Keeper Manuel Neuer vorbei über die Linie. In der Schalker Schlussoffensive kam noch Michael Gregoritsch ins Spie (87.), leitete in der 90. Minute die Chance auf den späten Ausgleich ein. Doch Burgstallers Schuss wurde abgeblockt.Damit fixierten die Münchner den Einzug ins Halbfinale des DFB Pokals. Genauso wie Viertligist Saarbrücken, der sensationell Bundesliga-Klub Fortuna Düsseldorf mit 8:7 im Elfmeterschießen aus dem Bewerb nahm.