1:0! Lustenau zieht ins Finale des ÖFB Cups ein

Austria Lustenau hat es geschafft! Der Zweitligist ist erster Finalist im ÖFB-Cup. Die Vorarlberger setzten sich gegen den Liga-Konkurrenten Wacker Innsbruck mit 1:0 durch.

Vor gut 5.000 Zuschauern hatten allerdings die Gäste aus Innsbruck die erste Chance auf ihrer Seite. Dresden-Leihspieler Taferner verpasste in der elften die Führung, scheiterte an Keeper Schierl.Danach drehten die Gastgeber auf. Und jubelte in der 43. Minute über die Führung. Ronivaldo traf eiskalt vom Elfmeterpunkt – 1:0. Davor hatte Meusburger den heranstürmenden Ranacher im Sechzehner gelegt.Im zweiten Durchgang übernahmen die Innsbrucker dann das Kommando. Gründler (61.) und Satin (69., 89.) scheiterten am starken Schierl im Lustenau-Tor.Damit war der erste Finaleinzug der Lustenauer seit 2011 perfekt. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag (20.30 Uhr) Red Bull Salzburg und der LASK aufeinander. Das Endspiel steigt am 1. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion.