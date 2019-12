1:0! Messi rettet Barca den Sieg gegen Atletico

Später Jubel beim FC Barcelona! Gegen Atletico Madrid gab es einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Das Goldtor lieferte Lionel Messi.

Erst in der 86. Minute ließ der Argentinier die Gäste mit dem Treffer zum 1:0 jubeln, die Vorarbeit lieferte Luis Suarez. Damit eroberten die Katalanen die Tabellenführung von Erzrivale Real Madrid zurück, die beiden Teams liegen punktegleich an der Spitze, Barca hat aber das um ein Tor bessere Torverhältnis (36:16 gegen 30:11 von Real) und einen Sieg mehr auf dem Konto.Der Kampf um die Spitze in Spanien ist und bleibt also eng. In der nächsten Runde empfängt Real am kommenden Samstag zu Hause Espanyol Barcelona. Der Stadtrivale des FC Barcelona ist aktuell Vorletzter der Primera Division. Barca hat ebenfalls am Samstag mit Mallorca den Tabellen-17. zu Gast.