1:0-Sieg! Messi trifft beim Comeback gegen Brasilien

Lionel Messi ist zurück in der argentinischen Nationalmannschaft - und wie! Der Barcelona-Zabuerer führte die "Albiceleste" zu einem 1:0-Testspielsieg gegen Erzrivalen Brasilien.

In Saudi-Arabien liefen die beiden Südamerika-Schwergewichte in einem Freundschaftsspiel auf.In der 10. Minute scheiterte Gabriel Jesus per Elfmeter, vier Minuten später verpatzte auch Messi seinen Penalty, der Nachschuss saß aber. Es blieb beim 1:0-Erfolg für die Argentinier.