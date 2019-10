1.000 Teilnehmer beim VP-Projekt "my partei"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VPNÖ-Manager Bernhard Ebner stellten das Ausbildungsprogramm "my partei" vor.

„Für die Volkspartei NÖ zählt nicht nur die Arbeit für heute, sondern vor allem auch die Vorarbeit für morgen. Und wenn wir sagen, etwas ist uns wichtig, dann machen wir es auch richtig. Vor einem Jahr haben wir mit unserem Ausbildungsprogramm ‚my partei' begonnen – im November finden die abschließenden Zertifizierungen statt. Mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das größte politische Ausbildungsprogramm, das es jemals in Österreich gegeben hat. Die Volkspartei NÖ ist die einzige Kraft, in allen Gemeinden. Eine Kraft für Stadt und Land, mit tiefen Wurzeln und Weitblick, für junge und für jene, mit reicher Erfahrung. Diese Haltung und Grundeinstellung möchten wir bewahren und weitergeben", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) in einer Aussendung.„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ausbildungsprogramms sind so vielfältig wie unser Land. Alle Gemeinden waren eingeladen Teilnehmer zu nominieren, die sich zukünftig verstärkt politisch einbringen möchten. So ist der jüngste Teilnehmer 16 Jahre alt und kommt aus Großenzersdorf, die Teilnehmerin mit der größten Erfahrungkommt aus Burgschleinitz-Kühnring und ist 72 Jahre alt. Das Durchschnittsalter aller Teilnehmer liegt bei 35 Jahren. Rund die Hälfte der Teilnehmer kam durch ‚my partei' zur Volkspartei, die andere Hälfte war bereits Mitglied bei uns", so die Landeshauptfrau.„Begonnen hat das Ausbildungsprogramm mit einer Auftaktveranstaltung im September letzten Jahres, mit rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Wr. Neustadt. ‚my partei' setzt sich aus drei Ausbildungssträngen zusammen: Erstens aus einem Seminarteil, wo das Rüstzeug für die politische Arbeit vermittelt wurde – wir haben insgesamt 60 Seminare in den Bezirken durchgeführt. Von politischen Inhalten und Werten, über Marketing und Organisation, bis hin zu Rhetorik und Fotografie. Zweitens gab es einen regionalen Vernetzungsteil mit rund 80 Bezirksstammtischen. Dabei standen alle Aspekte der politischen Arbeit auf Gemeindeebene im Zentrum. Drittens gab es einen überregionalen Vernetzungsteil mit insgesamt 10 landesweiten Veranstaltungen. Vom Motivationsseminar mit Extremsportlern über Besuche politischer Institutionen bis hin zu einer Studienreise nach Straßburg", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.