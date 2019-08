1,3 Kilo Meth in Gehäuse von Fischschnüren

Die Polizei Schwechat zog eine Afghanin (29) und zwei Iraner (30, 31) aus dem Verkehr. Die Bande hatte 1,3 Kilogramm Crystal Meth nach Österreich geschmuggelt.

Einen Teil einer professionellen Drogenbande konnte jetzt die Polizei Schwechat hochnehmen: Eine Afghanin und ein Iraner (31) wurden mit 1,2 Kilogramm Crystal Meth erwischt. Der Stoff war in Gehäusen von Fischschnüren in einem Paket verpackt. Die Ware sollte von Schwechat nach Wien-Simmering gebracht werden. Dort sollte das Meth in einer Wohnung zwischengelagert werden.



Bei der Hausdurchsuchung der Wohnung fanden die Beamten weitere 100 Gramm Crystal Meth und 14 Gramm Heroin. Die Polizei hatte auch den jüngeren Iraner im Visier. Der 30-jährige Iraner konnte schließlich, rund zwei Wochen später, in Wien-Ottakring festgenommen werden.



Meth aus Niger



Laut Polizei war das Meth sehr hochwertig, hatte einen Straßenverkaufswert von 130.000 Euro, dürfte in einem Labor in Niger hergestellt und dann in Nigeria an diverse Kurier für ganz Europa verteilt werden. Alle drei Verdächtigen sitzen in Korneuburg in Haft. Die Ermittlungen werden fortgesetzt: "In Wahrheit war dies nur ein kleiner Teilerfolg", so ein Suchtgiftermittler. (Lie)