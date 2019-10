1:6-Abfuhr! Sabitzer und Laimer kicken Glasner raus

Konrad Laimer ist in Top-Form

Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner hat sich einen sehr ungünstigen Zeitpunkt für seine erste Niederlage beim VW-Klub ausgesucht. RB Salzburg schoss die Wölfe mit einem heftigen 6:1 aus der eigenen Arena und damit aus dem DFB-Pokal - die ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Laimer trafen für die Bullen.

Mit einem Eigentor von Jeffrey Bruma (13.) ging der Pokal-Abend schon bitter los. In der zweiten Hälfte war die Partie mit einem Dreifach-Schlag rasch entschieden. Sabitzer (55.) drückte die Kugel zum 2:0 über die Linie, wieder hatte Pechvogel Bruma seine Füße im Spiel.Emil Forsberg (58.) und Laimer (61.) vollendeten schöne Kombinationen. Timo Werner (68., 88.) legte einen Doppelpack zum 6:0 drauf. Immerhin ein Ehrentor gelang den Wolfsburgern: Wout Weghorst traf in der Schlussminute.Werder Bremen hatte gegen Zweitligist Heidenheim keine Probleme, die Grün-Weißen setzten sich 4:1 durch. ÖFB-Talent Marco Friedl traf in der 41. Minute - die weiteren Tore für Werder: Milot Rashica (6.), Leonardo Bittencourt (11.) und Davy Klaassen (18.).