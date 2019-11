Regelschmerzen: 1. Hose mit Wärmeflasche

Viele Frauen leiden unter starken Regelschmerzen. Eine Jogginghose mit integrierter Wärmeflasche soll Abhilfe schaffen bzw. Linderung bringen.

Die Jogginghose mit Wärmefunktion wird bereits als die Erfindung des Jahres angepriesen, und das nicht ohne Grund. So soll die besondere Hose periodengeplagten Frauen helfen, in eine schmerzreduziertere Zukunft zu blicken.Auch wenn wenig darüber gesprochen wird, leiden viele an den Einschränkungen, die ihnen Menstruationsbeschwerden im Alltag bereiten oder gar Endometriose haben. Wärme ist oft das einzige, was ein wenig Linderung verschafft und die Schmerzen erträglicher macht.Bisweilen ist die Wärmeflasche nur für die besonders bedürftigen Momente im Liegen gedacht gewesen. (was natürlich im Berufsleben nicht immer möglich ist) Jetzt kann sie man sie problemlos mitnehmen und hat so in jeder Lebenslage mehr Komfort.Entwickelt wurde sie vom Start-Up Femitale und finanziert wird sie über eine Crowdfunding-Plattform. „[Die Hose] soll schön und gemütlich für jeden Tag sein, aber an solchen, an denen du Support brauchst, auch stark genug für dich und deine Wärmflasche."Man kann je nach Bedarf zwischen einer Wärmeflasche oder einem erhitzen Körperkissen wählen.„Zuhause deine Dinge erledigen, deine Wärmflasche mit zur Arbeit nehmen, einfach mal rausgehen, frische Luft schnappen, dich mit guten Freunden treffen oder sie mit auf lange Reisen nehmen. Wenn dir doch nach Couch ist, bestimmt nicht mehr deine Wärmflasche, wie du dich hinlegen musst, sondern DU."Ab März 2020 wird sie erhätlich sein. Man kann sie aber bereits um 109 Euro vorzubestellen.