10.000 Masken aus China für heimische Sportler

Hilfe für Österreichs Spitzensportler am langen Weg zurück zur Normalität. Bevor sie das Training wieder aufnehmen dürfen kommt eine Hilfs-Lieferung aus China.

Kommende Woche dürfen die rot-weiß-roten Top-Athleten das Training im gewohnten Umfeld wieder aufnehmen - natürlich unter strengen Sicherheits-Auflagen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern.Dabei helfen auch Pakete aus China. Das Olympische Komitee des Winterspiele-Gastgebers 2022 liefert an das Olympic Team Austria 10.000 Schutzmasken. Die zehn großen Pakete aus Peking sind bereits beim ÖOC eingetroffen und werden nun weiter verteilt.Vor allem gehen die Masken an die sieben Olympia-Stützpunkte, die ab Montag wieder den Betrieb aufnehmen. ÖOC-Boss Karl Stoss meint: "Wir können in diesen Tagen nicht vorsichtig genug sein. Gleichzeitig ist es aber unerlässlich, wieder den gewohnten Trainingsbetrieb aufnehmen zu können."