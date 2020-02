10-Jähriger schreibt Klopp: "Bitte verliert ein Spiel"

Ein Briefwechsel der kuriosen Art sorgt für Erheiterung in der Premier League. Denn der zehnjährige Daragh bittet Liverpool-Coach Jürgen Klopp, endlich ein Spiel zu verlieren.

"Mein Name ist Daragh. Ich bin zehn Jahre alt. Ich unterstütze Man United und der Grund, warum ich Ihnen schreibe, ist, weil ich mich beschweren möchte." So startete der Brief des kleinen United-Fans an den Liverpool-Star-Trainer.Dem ganz kleinen "Roten Teufel" ist die Traum-Saison des Erzrivalen ein Dorn im Auge. "Liverpool gewinnt zu viele Spiele. Wenn Sie neun Spiele gewinnen, haben Sie den besten Ungeschlagen-Rekord im englischen Fußball. Als United-Fan macht mich das sehr traurig", so der kleine Daragh weiter."Also bitte sorgen Sie dafür, dass Liverpool das nächste Spiel verliert", verlangte der Zehnjährige. "Lassen Sie den Gegner ein Tor schießen", so Daragh. "Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, nicht die Liga oder weitere Matches zu gewinnen", schloss der United-Fan.Klopp ließ es sich nicht nehmen, die Fanpost der etwas anderen Art persönlich zu beantworten. Der Star-Coach schrieb dem kleinen United-Fan zurück. "So sehr du möchtest, dass Liverpool verliert, so sehr ist es mein Job, alles dafür zu tun, dass ich Liverpool helfe, zu gewinnen, denn es gibt Millionen von Menschen weltweit, die wollen, dass wir gewinnen. Die will ich nicht enttäuschen", antwortete der 52-Jährige."Wenn man zehn ist, denkt man, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie im Moment sind. Aber als 52-Jähriger kann ich dir sagen, dass das definitiv nicht der Fall ist", machte Klopp dem kleinen Fan auch Mut.Abschließend gab es auch für den kleinen Daragh ein Kompliment. "Was sich sicher nicht verändern wird, ist deine Leidenschaft für Fußball. Und für deinen Klub. Manchester United kann glücklich sein, dich als Fan zu haben."