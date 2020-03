10 Orte am Rande des Abgrunds

Die Aussicht atemberaubend, Spaziergänge nicht ungefährlich: Wir zeigen dir 10 Orte an Klippen, Abhängen und Bergen.

Die Orte in der Bildstrecke haben alle eines gemeinsam: Sie befinden sich im wahrsten Sinne des Wortes am Abgrund. Manche davon hängen in Klippen, andere stehen auf dem Gipfel eines Berges.Von den USA über Österreich bis nach Bhutan sorgen sie nicht nur für eine fantastische Aussicht, sondern gerade bei Leuten mit Höhenangst wohl auch für schweißnasse Hände.