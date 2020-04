10 schnelle Home-Office- Rezepte, die Kinder lieben

Die Kinder sind zu Hause, haben Hunger und du wirst im Homeoffice mit Arbeit überhäuft? Kein Problem: Diese Gerichte sind in wenigen Minuten zubereitet.

Österreich fährt wieder hoch, aber noch immer sind wir gezwungen, die meiste Zeit zu Hause zu verbringen. Während viele Eltern derzeit im sogenannten Homeoffice von zu Hause aus arbeiten, sitzen auch die Kinder neben ihnen. Die Schulen sowie Kindergärten bleiben noch geschlossen und auch Restaurants sowie Kantinen dürfen derzeit ihre Türen noch nicht öffnen. Was aber tun, wenn einem die Arbeit über den Kopf wächst und die Kinder im Homeschooling Hunger bekommen?Für diese Fälle habe wir 10 Rezepte für euch, die in wenigen Minuten zubereitet sind – und eure Kinder glücklich machen (viele davon zumindest):Was der Kaiser schon gerne am Teller hatte, lieben auch unsere Kinder: Die schnelle Alternative zu Palatschinken.Der Klassiker am Kinderteller! Klingt nach viel Arbeit, ist aber schnell erledigt.Nicht nur optisch ein wahrer Hingucker, auch geschmacklich überzeugt diese farbintensive Kreation aus Pasta und Roter Rübe garantiert auch Kinder.Innerhalb von 30 Minuten am Teller und die Kinder essen Gemüse!Ein echter Klassiker der italienischen Küche. Knackige Zucchini und reichlich Kräuter geben dem Gericht eine herrlich frische Note.Wir alle lieben Fischstäbchen und Fisch ist bekanntlich gesund.Der Klassiker unter den Spaghetti-Gerichten, für den kaum ein Kind nicht seine Spielsachen liegen lässt.Erinnert an eine Pizza, geht nur viel, viel schneller und kann gut nebenbei gesnackt werden.Klingt nach ziemlich viel Gemüse, viele Kinder lieben dieses Gericht aber.Schön bunt und gesund.