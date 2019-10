10 x 2 Karten für "Break The Tango" zu gewinnen

"Heute" verlost 10 x 2 Karten für "Break the Tango - Tango meets Streetdance" am 28. November im MuseumsQuartier Wien.

BREAK THE TANGO – Tango meets StreetdanceDonnerstag, 28.11.2019, um 19:30 UhrMuseumsQuartier Wien - Halle E, Museumsplatz 1, 1070 WienBreak the Tango bricht alle Regeln und lässt zwei ganz unterschiedliche Tanzstile aufeinandertreffen. Während die Tangotänzer – darunter zwei Tangoweltmeisterpaare – elegant über das Parkett schweben, mischen die athletischen Breakdancer Milonga-Traditionen auf.Break the Tango zeigt, wie feurig, explosiv und mitreißend der Mix von Tango und Streetdance sein kann und begeistert nicht nur Tango- und Breakdance-Fans. Begleitet wird die Compagnie von einer fünfköpfigen Liveband, die Elektrotango-Hits von Otros Aires und Popsongs von Adele bis Beyoncé zum Besten geben.In der Dia-Show "Tanz" befindet sich ein Bild, das thematisch nicht zu den anderen neun Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer in das erste Formularfeld ein, fülle alle weiteren Felder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!