12 Feuerwehren kämpften gegen Bauernhof-Brand

Gleich zwölf Feuerwehren mussten Donnerstagvormittag zu einem Bauernhofbrand in Desselbrunn ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Feuer ging auf Hofeinfahrt über

Kurz nach der Alarmierung (8.11 Uhr) traf die örtliche Feuerwehr bei dem landwirtschaftlichen Gebäude in Sicking (Bez. Vöcklabruck) ein.Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Der Einsatz weiterer Feuerwehren war notwendig. Insgesamt kamen elf weitere Mannschaften zum Bauernhof, um zu helfen.Laut ersten Informationen war das Feuer im Bereich einer Werkstatt ausgebrochen. Gelagerte Materialien dürften in Brand geraten sein.In weiterer Folge griff das Feuer auch auf die Hofeinfahrt über. Die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete.Verletzte gab es zum Glück keine. Bis auf eine Feuerwehr (Sicking) sind alle Einsatzkräfte noch am Vormittag wieder eingerückt. Nur die Feuerwehrmänner aus dem Ort sind aktuell noch vor Ort.