158.000 entscheiden Rendi-Wagners Schicksal

Die Mitgliederbefragung der SPÖ startet. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stellt die Vertrauensfrage. Sie betont die Wichtigkeit von Mitbestimmung.

Ein genaues Ziel will sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht setzen, bei der Vertrauensfrage an die Parteimitglieder. Die Befragung startet am Mittwoch, bei einer Pressekonferenz stellte Rendi-Wagner den Fragebogen vor. Da gibt sie sich furchtlos: "Ja, ich will's wissen!"Rund 158.000 SPÖ-Mitglieder werden über Rendi-Wagners Schicksal entscheiden. Ein bisschen über eine A4-Seite ist die Befragung lang. Die Genossen werden gefragt, wie sie zu zentralen Themen der Partei stehen: Zum Beispiel zu mehrwertsteuerfreien Mieten, Gratis-Kindergärten, Klimaschutz und Gesundheit.Nach Fragen, wie stark sich die SPÖ in Zukunft für die 4-Tage-Woche, 1.700 Euro-Mindestlohn oder die Stärkung der Justiz einsetzen soll, kommt die entscheidende: "Neben der eigenen Legitimation durch die Basis will sich Rendi-Wagner auch "endlich" den Wunsch nach mehr Geschlossenheit in der SPÖ bescheinigen lassen.Die Mitgliederbefragung läuft jetzt bis 2. April. Eine externe Agentur kümmert sich um die Abwicklung. Mitglieder können per Brief abstimmen, daneben ist auch eine Online-Abstimmung möglich. Die Briefe werden ab morgen verschickt.Für die Auszählung nimmt sich die Partei dann nochmal rund zwei Wochen Zeit. Ergebnisse werden für Mitte April angekündigt.