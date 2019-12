Schwangere Mutter stirbt bei Crash von Tochter (19)

Ein dramatischer Verkehrsunfall kostete am Samstag einer schwangeren Frau das Leben. Sie hatte am Beifahrersitz gesessen, als ihre 19-jährige Tochter die Kontrolle über den Wagen verlor.

In nur wenigen Sekunden wurde an Samstag eine deutsche Familie für immer entzwei gerissen: Gegen 16.30 Uhr kam eine 19-jährige Fahranfängerin aus Sachsen in einer Kurve der Landesstraße nahe Diethensdorf nordwestlich von Chemnitz von der Straße ab.Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte mit voller Wucht mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Toyota wurde dabei völlig deformiert.Für die mit einem Geschwisterchen schwangere Mutter (41) der jungen Unfalllenkerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verlor bei dem Crash ihr Leben, dürfte nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort, vermutlich sofort tot gewesen sein.Die 19-Jährige überlebte, musste aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind laut "Bild" noch im Gange.