19-Jähriger schoss unabsichtlich auf Freundin

Ein Date im US-Bundesstaat New York endete für einen 19-Jährigen mit Arrest. Er schoss seiner Verabredung unbeabsichtigt ins Bein.

Hilfe abgelehnt

Für einen 19-Jährigen hatte eine Verabredung in einem Steakhouse im US-Bundesstaat New York unangenehme Folgen. Denn als er vergangenen Donnerstag die Rechnung begleichen wollte, verletzte er seine Begleitung durch einen Schuss.Eigentlich wollte der junge Mann laut eigener Angabe nur nach der Brieftasche in seiner Hose greifen. Doch in der Tasche war nicht nur das Portemonnaie, sondern auch eine Waffe. Beim Griff zur Geldbörse kam der 19-Jährige an der Waffe an, wodurch sich ein Schuss löste.Wie die " New York Post " berichtet, verletzte ein gelöster Schuss die Freundin des Mannes am Oberschenkel. Doch statt einen Arzt zu rufen, entschloss sich das Paar nach Hause zu fahren. Erst während der Fahrt entschieden sie sich dazu, doch Hilfe zu rufen.Der 19-Jährige wurde festgenommen, seine Freundin erstversorgt und mit einem Druckverband ins Krankenhaus gebracht. Doppelt bitter für den Mann: Die Waffe, aus der sich der Schuss löste, war gestohlen. Er wurde wegen fahrlässiger Gefährdung und verbotenen Waffenbesitzes angeklagt.Ob er die Waffe selbst gestohlen hat, ist noch nicht geklärt. Im falle einer Verurteilung drohen dem 19-Jährigen bis zu sieben Jahre Haft. Zur Zeit befindet er sich nach einer Zahlung von rund 4.400 Euro Kaution auf freiem Fuß. Die Verletzung der Frau war nicht lebensgefährlich, hieß es.