2:0! Siegesserie bringt Chelsea auf Platz zwei

Chelsea ist zurück im Spitzenfeld der Premier League. Die "Blues" feierten einen 2:0-Erfolg gegen Crystal Palace, schoben sich auf Rang zwei vor.

Tammy Abraham brachte die spielstarken "Blues" in der 52. Minute verdient in Front, ehe Christian Pulisic in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte. In der 86. Minute hielt Kepa Arrizabalaga gegen James McCarthy die Null.Das Team von Frank Lampard feierte den sechsten Liga-Sieg in Serie, schob sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vor.Am Sonntag treffen im Premier-League-Schlager Leader Liverpool und Meister Manchester City aufeinander.