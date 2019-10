2:1! Bayern verhindern im Finish Pokal-Blamage

Das war knapp! Bayern München zitterte sich gegen Bochum in die dritte Runde des DFB-Pokals. Ohne David Alaba wurde der Aufstieg erst im Finish fixiert.

Köln scheitert an Regionalligist

Schöpf-Tor für Schalke

Bayern München atmet auf. Der deutsche Pokal-Titelverteidiger lag in der zweiten Runde auswärts gegen Zweitligist Bochum bis zur 83. Minute mit 0:1 zurück. Alphonso Davies hatte ins eigene Tor getroffen (36.).Im Finish drückte der haushohe Favorit auf den Ausgleich. Coach Niko Kovac, der ÖFB-Legionärschonte, brachte mit Robert Lewandowski, Philippe Coutinho und Thomas Müller drei Offensiv-Stars ins Spiel. Es sollte sich bezahlt machen.Serge Gnabry erlöste die Bayern mit dem späten Ausgleich (83.). Müller setzte einen drauf – und bugsierte den Ball zum umjubelten 2:1-Erfolg über die Linie (89.)."Das setzt Emotionen und Glücksgefühle frei. Uns ist die Last von den Schultern gefallen", jubelte der Super-"Joker".Der 1. FC Köln scheiterte in der zweiten Runde auswärts an Regionalligist Saarbrücken. Der "Effzeh", bei demin der 46. Minute eingewechselt wurde, holte zwar ein 0:2 auf, kassierte in der 90. Minute aber das entscheidende Tor.Auch der HSV ist draußen. Gegen Stuttgart mussten sich die Hamburg in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.spielte bei den Verlierern durch,schmorte auf der Bank.Hoffenheim setzte sich gegen Duisburg mit 2:0 durch. ÖFB-Legionär(ab 46.) erzielte den ersten Treffer.(Assist zum 2:0) undspielten durch.Union Berlin warf Freiburg mit 3:1 aus dem Pokal. Kapitänwurde geschont. Bei den Verlierern kamin den letzten zehn Minuten zum Einsatz.Leverkusen mühte sich gegen Paderborn zu einem 1:0-Sieg – mit rot-weiß-roter Beteiligung.undspielten durch,saß auf der Bank.Einen Treffer eines ÖFB-Teamspielers gab es bei der Partie Bielefeld gegen Schalke. Die "Knappen" gewannen nach 3:0-Führung mit 3:2.Schöpf besorgte das 1:0.kam in Minute 84 ins Spiel.