2:3! Salzburg bereits sechs Punkte hinter dem LASK

Diesen Satz hat man lange nicht gehört: Red Bull Salzburg steckt in der Krise! Die erfolgsverwöhnten Mozartstädter kassierten am Montag zum Abschluss der 21. Liga-Runde eine unerwartete 2:3-Auswärtspleite gegen Altach.Mehr noch: Das 2:3 gegen den Tabellen-Achten bedeutet, dass der Titelverteidiger bereits sechs Punkte hinter Spitzenreiter LASK liegt. Gegen die Linzer bestreitet Salzburg am Donnerstag zudem das ÖFB-Cup-Halbfinale. Die Vorzeichen für einen Erfolg standen schon mal besser.In Altach brachte Sidney Sam die Hausherren vor 4.000 Zuschauern mit einem Doppelpack mit 2:0 in Front (36., 52.). Die Salzburger Defensive half wie so oft in letzter Zeit artig mit.Hee-Chan Hwang ließ den Meister wieder hoffen, verkürzte auf 1:2 (62.). Doch Jan Zwischenbrugger schloss einen Konter perfekt zur Vorentscheidung ab (80.). Hwang gelang noch das 2:3 (84.), die Schlussoffensive der "Bullen" blieb unbelohnt.