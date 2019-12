2 Fragen, die du dir jeden Morgen stellen kannst

Unsere Gedanken entscheiden über unsere Motivation und unser Wohlbefinden. Mit diesen Überlegungen wird dein Tag erfolgreicher – und du wirst zufriedener.

1. Worauf will ich mich heute konzentrieren?

2. Wie will ich mich heute fühlen?

Glaub dranDie Macht der GedankenEin wichtiges E-Mail beantworten, ein Kapitel in einem neuen Buch lesen oder einfach positive Gedanken haben: Überlege dir, welche Aufgabe du dir heute so richtig zu Herzen nehmen willst und wieso. Diese Denkweise ist effizienter, als ständig darüber nachzudenken, was wir nicht tun wollen (ich will heute nicht zu spät sein, ich will mich nicht mit meinem Arbeitskollegen auseinandersetzen, ich will mich nicht aufregen).Wenn du dich einer professionellen Aufgabe widmen willst, dann wünsche dir, dich effizient und produktiv zu fühlen. Willst du dich lieber der Zeit mit deinen Liebsten widmen, dann fühle dich gelassen und voll im Moment. Wenn du dich in Gedanken dazu entschließt, dich frei, fröhlich und gesund zu fühlen, glaubt dir dein Hirn und es sendet positive Signale.Du kannst diese zwei Fragen schriftlich beantworten oder einfach nur in deinem Kopf. Wichtig ist, dass du es trainierst und regelmäßig machst. Wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Wünsche und Prioritäten zu äußern und zu sortieren, kann dies die Sicht auf die Dinge verändern. Plötzlich siehst du Möglichkeiten, die dir vorher verschlossen blieben, du wirst ruhiger und zufriedener und bist mehr im Jetzt.