2 Millionen Nachrichten an Sharapova in 40 Stunden

Maria Sharapova veröffentlichte ihre private Handynummer auf Twitter. Fans durften sie alles fragen – und der ehemalige Tennis-Star erhielt in kurzer Zeit eine Fülle an Nachrichten.

Was der genaue Sinn und Zweck der Aktion war, wird wohl Maria Sharapovas Geheimnis bleiben. Die ehemalige Weltranglisten-Erste im Tennis teilte ihre private Handynummer auf Twitter mit ihren Fans. "Schreibt mir, wie es euch geht, stellt mir Fragen oder sagt einfach hallo. Gute Rezepte sind ebenfalls willkommen", ließ sie ihre 8,6 Millionen Follower wissen.Und die taten, was ihnen die Russin vorschlug – in nur 40 Stunden erhielt Sharapova angeblich mehr als 2,2 Millionen Nachrichten auf ihr Handy. Was die Fans so alles von ihr wissen wollten, verriet die 32-Jährige aber nicht.Zeit zum Antworten (zumindest auf einen kleinen Teil der Nachrichten) sollte sie aber haben. Im Februar beendete die fünffache Grand-Slam-Siegerin ihre Karriere, nachdem ihr nach einer 15-monatigen Dopingsperre der Anschluss an die Weltspitze nicht mehr gelang.