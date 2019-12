01.12.2019 16:33 24-Jähriger klettert auf Zug und erhält Stromschlag

(Symbolbild): Ein 24-jähriger wurde am Sonntag am Frachtenbahnhof in Innsbruck schwer verletzt Bild: picturedesk.com/APA

Wollte Heimweg abkürzen: Ein 24-Jähriger geriet am Frachtenbahnhof in Innsbruck in die elektrische Oberleitung und wurde schwer verletzt.