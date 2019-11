250 Millionen für Mbappe? Was Klopp dazu sagt

Jürgen Klopp gilt als einer der größten Fans von Frankreichs Shootingstar Kylian Mbappe. Doch einen Rekord-Transfer des Offensiv-Allrounders schloss der "Reds"-Coach aus.

Mbappe gilt als eine der heißesten Transfer-Aktien, wurde immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch Klopp hätte den Weltmeister von 2018 gerne in seinem Team. Aber nicht um jeden Preis."Aus sportlicher Sicht gibt es nicht viele Gründe, ihn nicht zu verpflichten", outete sich der deutsche Coach des Champions-League-Siegers als großer Mbappe-Fan, "aber es geht natürlich ums Geld", so Klopp.Zuletzt wurde in englischen Medien über ein Angebot der "Reds" an Paris St.-Germain über 250 Millionen Euro berichtet. Wird der Franzose also zum teuersten Fußballer aller Zeiten? "Keine Chance, absolut keine Chance. Im Moment sehe ich keinen Klub, der Mbappe von PSG wegkaufen kann", schloss Klopp einen Liverpool-Transfer aus.Der 20-jährige Flügelflitzer war 2017 um 180 Millionen Euro vom AS Monaco zum französischen Scheich-Klub gewechselt. Sein Vertrag bei den Parisern läuft noch bis 2022. Den Transferrekord hält weiterhin Neymar mit seinem 222-Millionen-Wechsel von Barcelona zu PSG.