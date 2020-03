26-jährige Frau von U-Bahn erfasst – tot

Eine 26-Jährige ist am Berliner Bahnhof Leopoldplatz von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Montagabend am U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin-Wedding.Aus bisher ungeklärter Ursache sei die 26-Jährige vom Bahnsteig der Linie U6 in Richtung Mariendorf abgerutscht und ins Gleisbett gefallen.Als die Frau dann wieder hochklettern wollte, sei sie von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Für die 26-Jährige kam jede Hilfe zu spät.Ersten Ermittlungen zufolge werde Fremdverschulden ausgeschlossen, die Untersuchungen laufen noch.