3:0, aber: Große Sorge um Torschützin Hickelsberger

Österreichs Frauen-Nationalteam feiert einen 3:0-Heimsieg gegen Nordmazedonien. Der EM-Quali-Erfolg hat einen bitteren Nachgeschmack.

Erst ließ Julia Hickelsberger-Fuller Österreich jubeln, dann bangen. Die junge Teamkickerin brachte die ÖFB-Frauen am Dienstagabend in der Südstadt zwischenzeitlich 2:0 in Führung und war damit maßgeblich am 3:0-Heimsieg gegen Nordmazedonien beteiligt.



Bei einem unschönen Zweikampf in der Schlussphase des EM-Quali-Matches verletzte sich die 20-Jährige. Sie litt sichtlich unter großen Schmerzen. Die Lupe zeigt: Ihr rechtes Sprunggelenk knickte nach der Grätsche ihrer Gegnerin im rechten Winkel nach außen Weg. Es ist eine gröbere Verletzung zu befürchten.



Hickelsberger-Fuller wurde an der Seitenlinie behandelt. Das Foul hatte sich in Minute 83 ereignet. Sie konnte nicht mehr zurück ins Spiel. Wir wünschen alles Gute!



Klarer Hiemsieg







Sportlich lief alles wie geplant. Die ÖFB-Frauen setzten sich als Favoritinnen durch und machten dabei schon in Halbzeit eins alles klar.



Laura Feiersinger brachte Österreich in Minute 25 in Führung. Hickelsberger-Fuller verwertete kurz vor der Pause nach Feiersinger-Vorlage, profitierte dabei von einem Patzer der gegnerischen Torfrau Viktorija Panchurova (43.).



Das Tor des Spiels erzielte Barbara Dunst in der dritten Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins. Die 21-jährige Frankfurt-Legionärin nahm sich ein Herz und versenkte von der Strafraumgrenze hoch ins lange Eck. Ein Traumtor!



Es war das erste Spiel in der Fünfer-Gruppe. Der Gruppenerste ist automatisch für die EM-Endrunde 2021 qualifiziert. Österreichs Hauptkonkurrenten: Frankreich und Serbien. Nordmazedonien und Kasachstan sind klar schwächer einzustufen. Serbien schlug zum Auftakt Kasachstan ebenfalls 3:0. Frankreich hatte Spielfrei.



Österreich: Zinsberger – Schnaderbeck, Wenninger, Kirchberger, Puntigam (74. Schiechtl) – Feiersinger, Zadrazil, Dunst – Hickelsberger-Füller, Billa (46. Mayr), Makas (61. Klein)







(SeK)