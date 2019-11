3 Gegentore in 7 Minuten! Barca-Pleite bei Levante

Der FC Barcelona hat in der zwölften Runde der Primera Division eine bittere 1:3-Pleite bei Levante kassiert. In sieben Minuten gaben die Katalanen die Führung aus der Hand.

Dabei hatte Lionel Messi den Meister plangemäß in Front gebracht, versenkte in der 38. Minute einen Elfmeter.Doch sieben starke Minuten reichten dem Mittelständler, um Barca die dritte Saisonniederlage zuzufügen. Jose Campana (61.),l Borja Mayoral (63.) und Nemanja Radoja (68.) schossen Levante zum 3:1-Erfolg. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Messi (74.) wurde vom Video-Referee nach einer Abseitsstellung nicht gegeben.Damit endete der Barca-Erfolgslauf nach fünf Siegen in Serie. Schon am Samstagabend könnten Messi und Co. auch die Tabellenführung los sein. Da trifft Real Madrid auf Betis Sevilla.